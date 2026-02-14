Земельный налог: кто платит, если собственником участка является ребенок

Начисление осуществляется на общих основаниях — независимо от возраста собственника участка.

Если земельный участок оформлен на ребенка, это не означает, что налоговые обязательства исчезают или автоматически откладываются до его совершеннолетия. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, кто именно должен уплачивать земельный налог в таком случае и какую ответственность предусматривает закон.

Кто является плательщиком земельного налога

В соответствии со статьями 269 и 270 Налогового кодекса Украины, плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев), а также землепользователи, которым предоставлены участки государственной или коммунальной собственности на праве постоянного пользования. Объектом налогообложения являются земельные участки, находящиеся в собственности или постоянном пользовании.

То есть если право собственности на землю зарегистрировано за ребенком, он формально является плательщиком налога. Однако вопрос исполнения денежного обязательства регулируется другими нормами законодательства.

Малолетние и несовершеннолетние: что говорит закон

Статья 6 Семейного кодекса Украины определяет, что малолетним считается ребенок до 14 лет, а несовершеннолетним — от 14 до 18 лет. В то же время статья 14 этого Кодекса предусматривает, что если ребенок или лицо с ограниченной дееспособностью не может самостоятельно осуществлять свои права, их реализуют родители, усыновители, опекун или попечитель.

Согласно пункту 99.2 статьи 99 Налогового кодекса Украины, денежные обязательства малолетних и несовершеннолетних лиц исполняют их родители (усыновители), опекуны или попечители — до момента приобретения ребенком полной гражданской дееспособности.

Полную гражданскую дееспособность физическое лицо приобретает с 18 лет, что предусмотрено статьей 34 Гражданского кодекса Украины.

Кто несет ответственность за неуплату

Налоговое законодательство устанавливает солидарную ответственность. Это означает, что в случае неуплаты налога как родители (усыновители), так и сам малолетний или несовершеннолетний отвечают за погашение денежного обязательства или налогового долга.

В то же время Конституция Украины в статье 67 закрепляет общий долг каждого уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Предусмотрены ли льготы для детей

Перечень категорий физических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога, определен в пункте 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины. Малолетние и несовершеннолетние дети в этот перечень не включены. Следовательно, специальной льготы для них закон не предусматривает.

На основании чего начисляется налог

Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра, Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, государственные акты на землю, сертификаты на земельные доли (паи), решения органов местного самоуправления о выделении участков, другие правоустанавливающие документы, а также Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия либо которые были временно оккупированы, определенный Кабинетом Министров Украины.

Вывод

Если собственником земельного участка является малолетнее или несовершеннолетнее лицо, земельный налог подлежит уплате на общих основаниях. Исполнение денежного обязательства возлагается на родителей или законных представителей до достижения ребенком совершеннолетия. Льгот по уплате земельного налога только из-за возраста закон не устанавливает.

