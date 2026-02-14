  1. В Украине

Как облагается налогом стоимость наследства или подарка от нерезидента — разъяснение

21:06, 14 февраля 2026
Если наследодатель имеет статус нерезидента, полученное имущество облагается налогом по ставке 18% в соответствии с Налоговым кодексом.
Получение наследства или подарка от физического лица — нерезидента Украины имеет определенные налоговые последствия. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, как в таком случае облагается налогом стоимость унаследованного или подаренного имущества для физического лица — резидента.

В соответствии с подпунктом 174.2.3 пункта 174.2 статьи 174 Налогового кодекса Украины, стоимость любого объекта наследства или подарка, полученного от наследодателя — нерезидента, облагается налогом по ставке, определенной пунктом 167.1 статьи 167 НКУ.

Согласно пункту 167.1 статьи 167 Налогового кодекса Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18 процентов базы налогообложения, если иное не предусмотрено специальными нормами.

Таким образом, если резидент Украины получает наследство или подарок от физического лица — нерезидента, стоимость такого имущества подлежит налогообложению по ставке 18%.

Налоговый статус наследодателя или дарителя имеет ключевое значение для определения ставки налога. Именно это обстоятельство влияет на порядок налогообложения дохода в виде наследства или подарка.

В ГНС рекомендуют заранее выяснить налоговые последствия таких операций, чтобы надлежащим образом исполнить обязанность по уплате налога в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Лента новостей

