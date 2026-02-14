В Киеве задержали депутата из Тернопольской области, который за $10 тысяч обещал снятие с розыска и «бронирование»

Мужчина предлагал свои услуги по снятию с розыска, а также по трудоустройству на государственные предприятия для бронирования от мобилизации.

В Киеве задержали депутата Почаевского городского совета Тернопольской области, который за 10 тысяч долларов помог снять киевлянина с розыска и трудоустроить его ради получения бронирования. Об этом сообщает городская прокуратура.

В столице депутат из Тернопольской области предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска, а также по трудоустройству на государственные предприятия с целью дальнейшего бронирования от мобилизации.

За такую помощь мужчина, постоянно проживавший в Киеве, брал от 4 до 10 тысяч долларов. В частности, своему знакомому, который находился в розыске, депутат обещал обновить военно-учетные документы в одном из столичных РТЦК без его присутствия, помог снять его с розыска, а впоследствии обещал содействие в трудоустройстве в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием.

За свои услуги подозреваемый частями получил 77 тыс. гривен на банковскую карту, а во время получения 10 тысяч долларов был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 506 тыс. грн.

