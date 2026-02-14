  1. В Украине

Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию, где ожидается его выступление

11:29, 14 февраля 2026
Президент выступит на Мюнхенской конференции и проведет двусторонние встречи.
Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию, где ожидается его выступление
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Мюнхене, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства уже прибыл в «Украинский дом».

Ожидается, что в рамках конференции Зеленский выступит перед участниками форума, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Среди запланированных контактов — встреча с государственным секретарем США Марко Рубио, американскими сенаторами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, предусмотрены переговоры с другими международными партнерами.

Германия президент Владимир Зеленский

