  1. В Украине

В Киеве будут судить госрегистратора за мошенничество с землей стоимостью 1,5 млн гривен

18:05, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемая, используя заведомо поддельный государственный акт права собственности на земельный участок, переоформила его на подставное лицо.
В Киеве будут судить госрегистратора за мошенничество с землей стоимостью 1,5 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении государственной регистраторши из Киевской области, которая зарегистрировала право собственности на коммунальный земельный участок на подставное лицо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемая, используя заведомо поддельный государственный акт права собственности на земельный участок, переоформила его на подставное лицо. Владельцем коммунального земельного участка стоимостью более 1,5 млн гривен в Святошинском районе Киева стал односельчанин регистраторши.

Действия женщины квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы, а также злоупотребление полномочиями государственного регистратора.

На земельный участок наложен арест для предотвращения его отчуждения.

Также с целью возмещения причиненного государству ущерба прокурором заявлен гражданский иск на сумму 1,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура мошенник Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]