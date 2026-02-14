В Киеве будут судить госрегистратора за мошенничество с землей стоимостью 1,5 млн гривен

Обвиняемая, используя заведомо поддельный государственный акт права собственности на земельный участок, переоформила его на подставное лицо.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении государственной регистраторши из Киевской области, которая зарегистрировала право собственности на коммунальный земельный участок на подставное лицо.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемая, используя заведомо поддельный государственный акт права собственности на земельный участок, переоформила его на подставное лицо. Владельцем коммунального земельного участка стоимостью более 1,5 млн гривен в Святошинском районе Киева стал односельчанин регистраторши.

Действия женщины квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы, а также злоупотребление полномочиями государственного регистратора.

На земельный участок наложен арест для предотвращения его отчуждения.

Также с целью возмещения причиненного государству ущерба прокурором заявлен гражданский иск на сумму 1,5 млн грн.

