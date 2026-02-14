Зеленский предупредил о возможном массированном ударе РФ уже в ближайшие дни

По данным разведки, массированный удар РФ по Украине может быть через день-два.

РФ может осуществить новый массированный ракетный удар по Украине уже через день-два. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Главы государства, соответствующую информацию предоставили украинские разведывательные службы.

Президент также подчеркнул масштабы разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Он отметил, что в Украине нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими атаками.

