  1. В Украине

Зеленский предупредил о возможном массированном ударе РФ уже в ближайшие дни

13:35, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным разведки, массированный удар РФ по Украине может быть через день-два.
Зеленский предупредил о возможном массированном ударе РФ уже в ближайшие дни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

РФ может осуществить новый массированный ракетный удар по Украине уже через день-два. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, соответствующую информацию предоставили украинские разведывательные службы.

Президент также подчеркнул масштабы разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Он отметил, что в Украине нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими атаками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]