Юлия Свириденко ждет от власти Киева план восстановления Дарницкой ТЭЦ

Киев должен подготовить свой план восстановления Дарницкой ТЭЦ, — Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ждет от столичных властей план восстановления Дарницкой ТЭЦ, а от всех областных военных администраций — планы обеспечения энергетической автономности. Об этом она сказала во время общения с журналистами.

Она отметила, что каждая ОВА получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности.

«Мы ожидаем, что области придут со своими планами. Киев должен подготовить свой план восстановления Дарницкой ТЭЦ, сказать, что именно им нужно для восстановления», — сказала Свириденко.

По ее словам, по состоянию на 13 февраля местные власти Киева не обращались к правительству с таким планом.

Свириденко добавила, что эта зима — одна из самых сложных за четыре года полномасштабного вторжения России.

«Дронов и российских ракет стало в разы больше, а ракет ПВО — в разы меньше… Правительство постоянно помогает Киеву в преодолении последствий вражеских обстрелов, коммунальным энергетическим компаниям столицы — так же, как и другим энергокомпаниям по всем регионам Украины», — сказала премьер-министр.

