На Буковине во время попытки незаконного пересечения границы с Румынией умер мужчина

21:55, 14 февраля 2026
По заключению врачей, мужчина умер от сердечной недостаточности.
Фото: Суспільне
Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило об обнаружении тела мужчины неподалеку от государственной границы с Румынией.

По информации ведомства, к пограничникам Черновицкого пограничного отряда обратились родственники гражданина. Они сообщили, что мужчина намерен незаконно пересечь государственную границу. Во время движения вне пунктов пропуска он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и попросил о помощи.

Позже группа реагирования обнаружила вблизи украинско-румынской границы тело жителя Ивано-Франковской области 1997 года рождения без признаков жизни. По заключению медиков, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В ГПСУ отмечают, что с начала 2022 года на государственной границе зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин при попытках незаконного пересечения.

В ведомстве подчеркнули: пересечение государственной границы вне установленных пунктов пропуска является не только противоправным, но и представляет реальную угрозу жизни и здоровью.

