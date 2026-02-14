Какую сумму благотворительной помощи можно получить без налогообложения — разъяснение

Стало известно, какой размер нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, не включается в налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Граждане, которые получают нецелевую благотворительную помощь, имеют право не уплачивать налог с части таких средств — но в пределах установленного лимита. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Кировоградской области.

Какой размер не облагается налогом

В соответствии с подпунктом 170.7.3 статьи 170 Налогового кодекса Украины, в налогооблагаемый доход не включается сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, если в течение года она не превышает предельного размера дохода, определенного законодательством по состоянию на 1 января соответствующего года.

Речь идет о помощи, которую предоставляют резиденты Украины — как юридические, так и физические лица — в пользу налогоплательщика.

Размеры такого лимита составляют:

в 2023 году — 3760 грн;

в 2024 году — 4240 грн;

в 2025 году — 4240 грн;

в 2026 году — 4660 грн.

Если совокупная сумма помощи, полученной в течение отчетного года, не превышает установленный порог, она не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

К кому норма не применяется

Налоговики подчеркивают: указанное правило не распространяется на выплаты профсоюзов своим членам. Условия освобождения таких выплат от налогообложения определены отдельной нормой — подпунктом 165.1.47 статьи 165 Налогового кодекса Украины.

Таким образом, гражданам стоит учитывать установленные лимиты при получении нецелевой благотворительной помощи, чтобы правильно определить налоговые обязательства.

