  1. В Украине

Какую сумму благотворительной помощи можно получить без налогообложения — разъяснение

21:42, 14 февраля 2026
Стало известно, какой размер нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, не включается в налогооблагаемый доход налогоплательщика.
Граждане, которые получают нецелевую благотворительную помощь, имеют право не уплачивать налог с части таких средств — но в пределах установленного лимита. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Кировоградской области.

Какой размер не облагается налогом

В соответствии с подпунктом 170.7.3 статьи 170 Налогового кодекса Украины, в налогооблагаемый доход не включается сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, если в течение года она не превышает предельного размера дохода, определенного законодательством по состоянию на 1 января соответствующего года.

Речь идет о помощи, которую предоставляют резиденты Украины — как юридические, так и физические лица — в пользу налогоплательщика.

Размеры такого лимита составляют:

  • в 2023 году — 3760 грн;
  • в 2024 году — 4240 грн;
  • в 2025 году — 4240 грн;
  • в 2026 году — 4660 грн.

Если совокупная сумма помощи, полученной в течение отчетного года, не превышает установленный порог, она не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

К кому норма не применяется

Налоговики подчеркивают: указанное правило не распространяется на выплаты профсоюзов своим членам. Условия освобождения таких выплат от налогообложения определены отдельной нормой — подпунктом 165.1.47 статьи 165 Налогового кодекса Украины.

Таким образом, гражданам стоит учитывать установленные лимиты при получении нецелевой благотворительной помощи, чтобы правильно определить налоговые обязательства.

налоговая ГНС налоги

Лента новостей

Блоги
Публикации
