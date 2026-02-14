  1. В Украине

Бывший правоохранитель из Тернополя обещал снять знакомого с розыска за 4000 долларов — дело направили в суд

22:29, 14 февраля 2026
Мужчина пообещал через связи в ТЦК повлиять на решение о снятии военнообязанного с розыска в системе «Оберіг».
Бывший правоохранитель из Тернополя обещал снять знакомого с розыска за 4000 долларов — дело направили в суд
В Тернополе будут судить мужчину за получение 4000 долларов за влияние на должностных лиц ТЦК и СП с целью снятия с розыска в системе «Оберіг». Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, военнообязанный рассказал своему знакомому о невозможности официального трудоустройства. Причина — пребывание в розыске в системе «Оберіг».

Знакомый, который оказался бывшим правоохранителем, пообещал мужчине через личные связи в ТЦК и СП повлиять на решение о снятии с розыска. Для этого он предложил военнообязанному предоставить ему документы с персональными данными и выписку из приложения «Резерв+».

Свои услуги он оценил в 4000 долларов.

Правоохранители задержали бывшего правоохранителя при получении 4000 долларов.

Обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, обвиняемого в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), направлен в суд.





