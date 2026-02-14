  1. В Украине

В Винницкой области разоблачили схему по «продаже» инвалидности за 8000 долларов

23:30, 14 февраля 2026
Подозреваемый обещал за деньги повлиять на решение медицинской комиссии о присвоении III группы инвалидности и помочь с отсрочкой от мобилизации.
В Винницкой области разоблачили мужчину, который требовал 8000 долларов за фиктивное оформление инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Жителю Гайсинского района сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения об установлении группы инвалидности уполномоченным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, 34-летний подозреваемый предложил жителю Винницы содействие в установлении ему III группы инвалидности бессрочно. Он заверил мужчину, что за 8000 долларов члены экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица в одном из медицинских учреждений примут нужное решение.

Кроме того, он предложил «клиенту» после получения заключения об инвалидности за отдельное денежное вознаграждение помочь оформить отсрочку от мобилизации в одном из ТЦК и СП Винницкой области.

Незаконные намерения подозреваемого были раскрыты, его задержали. У него проведены санкционированные обыски с изъятием вещественных доказательств.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 332 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

прокуратура Винница мобилизация военнообязанный инвалидность

