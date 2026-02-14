  1. В Украине
Онлайн-роман может стоить тысячи гривен: как избежать опасных знакомств в сети

23:59, 14 февраля 2026
Как работает схема выманивания денег через онлайн-знакомства и на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
Онлайн-роман может стоить тысячи гривен: как избежать опасных знакомств в сети
В патрульной полиции Киева призывают граждан быть осторожными во время знакомств в соцсетях и на специализированных платформах. За привлекательными профилями и дружелюбным общением могут скрываться мошенники, которые пытаются выманить деньги.

Правоохранители объясняют, что схема обычно начинается с небольшой просьбы — например, пополнить мобильный счет или оплатить интернет. Со временем суммы растут: появляются истории о срочном лечении, сложных жизненных обстоятельствах, долгах или помощи «родственникам». После получения средств связь с таким человеком, как правило, прекращается.

В полиции советуют не переводить деньги малознакомым лицам и всегда проверять информацию о собеседнике.

Если есть возможность, стоит инициировать личную встречу в безопасном месте и внимательно оценивать поведение человека. Признаком мошенничества может быть эмоциональное давление или требование немедленно перевести деньги «прямо сейчас».

Правоохранители подчеркивают: искренние отношения не начинаются с финансовых требований. В случае подозрения на мошеннические действия граждан просят немедленно обращаться в полицию.

Национальная полиция полиция патрульная полиция

