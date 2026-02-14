Военный сбор для плательщиков единого налога — что нужно знать

Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора составляет 10% от размера минимальной заработной платы.

Главное управление Государственной налоговой службы в Полтавской области напомнило, что физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп являются плательщиками военного сбора.

Плательщики военного сбора:

Должны уплачивать авансовый взнос до 20 числа каждого месяца;

Могут уплатить авансом за весь квартал или год, но не более чем до конца текущего отчетного года;

Отражают начисленные суммы (включая ежемесячные авансовые взносы военного сбора) в налоговой декларации плательщика единого налога.

Начисление авансовых взносов осуществляют контролирующие органы.

Плательщики единого налога первой и второй групп подают налоговую декларацию один раз в год в установленный срок.

Налоговая декларация подается за квартальный налоговый период, если плательщики единого налога первой и второй групп:

в течение года превысили установленный объем дохода;

приняли решение перейти на ставки налога для второй или третьей группы;

отказались от упрощенной системы налогообложения.

Плательщики единого налога четвертой группы подают налоговую декларацию на текущий год не позднее 20 февраля текущего года.

Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора составляет 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, из расчета на календарный месяц (в 2026 году размер ежемесячного авансового взноса — 864,7 грн).

