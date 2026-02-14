  1. В Украине

В России находится около 7 тысяч украинских военнопленных — Владимир Зеленский

18:41, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский озвучил количество пленных, которых удерживают Украина и РФ.
В России находится около 7 тысяч украинских военнопленных — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен на данный момент более 4 тысяч российских военных, в то же время в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Обмен военнопленными. У них (РФ — ред.) сейчас находится примерно 7 тыс. украинских военнопленных. У нас на данный момент — более 4 тыс. Это хорошие новости, потому что у нас было 1,5 тыс. На данный момент имеем немного больше чем 4 тыс. То есть мы можем провести обмен», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пленные плен Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]