В России находится около 7 тысяч украинских военнопленных — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский озвучил количество пленных, которых удерживают Украина и РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен на данный момент более 4 тысяч российских военных, в то же время в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене.

«Обмен военнопленными. У них (РФ — ред.) сейчас находится примерно 7 тыс. украинских военнопленных. У нас на данный момент — более 4 тыс. Это хорошие новости, потому что у нас было 1,5 тыс. На данный момент имеем немного больше чем 4 тыс. То есть мы можем провести обмен», — сказал он.

