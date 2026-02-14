  1. В Украине

США предлагают гарантии безопасности на 15 лет, Украина хочет минимум 20 лет плюс — Зеленский

18:59, 14 февраля 2026
Украинская делегация в субботу встречалась с сенаторами и заявила им, что Украина хочет увеличить срок гарантий безопасности.
Фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают стране гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Украина рассчитывает на более длительный период. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет (гарантий безопасности — ред.). Мы же хотим иметь 20 лет плюс — 30… 50… На что пойдет администрация и Конгресс — посмотрим», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в субботу встречалась с сенаторами и сообщила им, что Украина очень хочет увеличить срок гарантий безопасности, чтобы они были более действенными для инвесторов.

«Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом, и для них нужны гарантии, которые были бы более длительными, чем 5–10 лет и т.д.», — заявил он.

США Украина Владимир Зеленский

