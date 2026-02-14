США предлагают гарантии безопасности на 15 лет, Украина хочет минимум 20 лет плюс — Зеленский

Украинская делегация в субботу встречалась с сенаторами и заявила им, что Украина хочет увеличить срок гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают стране гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Украина рассчитывает на более длительный период. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет (гарантий безопасности — ред.). Мы же хотим иметь 20 лет плюс — 30… 50… На что пойдет администрация и Конгресс — посмотрим», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в субботу встречалась с сенаторами и сообщила им, что Украина очень хочет увеличить срок гарантий безопасности, чтобы они были более действенными для инвесторов.

«Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом, и для них нужны гарантии, которые были бы более длительными, чем 5–10 лет и т.д.», — заявил он.

