В День святого Валентина в Украине поженились почти 1300 пар
В субботу, 14 февраля, в Украине, как и во всем мире, традиционно отмечали День святого Валентина, в течение которого в разных уголках страны было официально зарегистрировано 1248 браков. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Больше всего клятв сегодня прозвучало:
▪️ в г. Киев (228 браков)
▪️ в Днепропетровской области (180 браков)
▪️ во Львовской области (141 брак)
«Несмотря на то, что 14 февраля в этом году пришлось на субботу — день, в который цифровые офисы ДРАЦС обычно не работают, Министерство юстиции организовало их работу в штатном режиме. Таким образом, 258 пар воспользовались услугой «Брак онлайн» и зарегистрировали свои отношения в День влюбленных дистанционно — находясь в разных городах или странах», — заявили в Минюсте.
