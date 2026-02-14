  1. В Украине

В День святого Валентина в Украине поженились почти 1300 пар

18:51, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Почти 1300 пар по всей Украине начали семейную жизнь в День влюбленных.
В День святого Валентина в Украине поженились почти 1300 пар
Фото: minjust.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 14 февраля, в Украине, как и во всем мире, традиционно отмечали День святого Валентина, в течение которого в разных уголках страны было официально зарегистрировано 1248 браков. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Больше всего клятв сегодня прозвучало:

▪️ в г. Киев (228 браков)

▪️ в Днепропетровской области (180 браков)

▪️ во Львовской области (141 брак)

«Несмотря на то, что 14 февраля в этом году пришлось на субботу — день, в который цифровые офисы ДРАЦС обычно не работают, Министерство юстиции организовало их работу в штатном режиме. Таким образом, 258 пар воспользовались услугой «Брак онлайн» и зарегистрировали свои отношения в День влюбленных дистанционно — находясь в разных городах или странах», — заявили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

брак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]