В День святого Валентина в Украине поженились почти 1300 пар

Фото: minjust.gov.ua

В субботу, 14 февраля, в Украине, как и во всем мире, традиционно отмечали День святого Валентина, в течение которого в разных уголках страны было официально зарегистрировано 1248 браков. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Больше всего клятв сегодня прозвучало:

▪️ в г. Киев (228 браков)

▪️ в Днепропетровской области (180 браков)

▪️ во Львовской области (141 брак)

«Несмотря на то, что 14 февраля в этом году пришлось на субботу — день, в который цифровые офисы ДРАЦС обычно не работают, Министерство юстиции организовало их работу в штатном режиме. Таким образом, 258 пар воспользовались услугой «Брак онлайн» и зарегистрировали свои отношения в День влюбленных дистанционно — находясь в разных городах или странах», — заявили в Минюсте.

