Потеряли паспорт — какие документы нужно подавать для оформления нового
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какие документы необходимо подать для оформления паспорта вместо утраченного или похищенного.
Для оформления паспорта заявитель подает:
- заявление установленного МВД образца об утрате или похищении паспорта;
- выписку из Единого реестра досудебных расследований — в случае похищения паспорта в Украине (или справку компетентных органов — в случае похищения за границей с переводом на украинский язык);
- сведения о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (выписка из реестра территориальной громады, е-паспорт и т.п. — при наличии);
- документ об уплате административного сбора или об освобождении от его уплаты;
- документы для внесения дополнительных сведений в паспорт (РНОКПП, свидетельство о браке, рождении детей и т.п. — при наличии);
- фотокарточку 10×15 см — для отдельных категорий лиц (при необходимости);
- для тех, кто проживал за границей — заграничный паспорт и заявление о снятии с консульского учета.
Если утраченный паспорт был оформлен подразделением, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, дополнительно подаются все имеющиеся документы с фотокарточкой для идентификации личности.
Общая стоимость административного сбора при оформлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 618 грн, в том числе:
- стоимость административной услуги — 126 грн;
- стоимость бланка — 492 грн.
Общая стоимость административного сбора при срочном (в течение 10 рабочих дней) оформлении составляет 988 грн, в том числе:
стоимость административной услуги — 496 грн;
стоимость бланка — 492 грн.
