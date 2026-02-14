  1. В Украине

Потеряли паспорт — какие документы нужно подавать для оформления нового

19:29, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для оформления паспорта заявитель подает ряд документов.
Потеряли паспорт — какие документы нужно подавать для оформления нового
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какие документы необходимо подать для оформления паспорта вместо утраченного или похищенного.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для оформления паспорта заявитель подает:

  • заявление установленного МВД образца об утрате или похищении паспорта;
  • выписку из Единого реестра досудебных расследований — в случае похищения паспорта в Украине (или справку компетентных органов — в случае похищения за границей с переводом на украинский язык);
  • сведения о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (выписка из реестра территориальной громады, е-паспорт и т.п. — при наличии);
  • документ об уплате административного сбора или об освобождении от его уплаты;
  • документы для внесения дополнительных сведений в паспорт (РНОКПП, свидетельство о браке, рождении детей и т.п. — при наличии);
  • фотокарточку 10×15 см — для отдельных категорий лиц (при необходимости);
  • для тех, кто проживал за границей — заграничный паспорт и заявление о снятии с консульского учета.

Если утраченный паспорт был оформлен подразделением, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, дополнительно подаются все имеющиеся документы с фотокарточкой для идентификации личности.

Общая стоимость административного сбора при оформлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 618 грн, в том числе:

  • стоимость административной услуги — 126 грн;
  • стоимость бланка — 492 грн.

Общая стоимость административного сбора при срочном (в течение 10 рабочих дней) оформлении составляет 988 грн, в том числе:

стоимость административной услуги — 496 грн;

стоимость бланка — 492 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

паспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]