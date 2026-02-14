Потеряли паспорт — какие документы нужно подавать для оформления нового

Для оформления паспорта заявитель подает ряд документов.

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какие документы необходимо подать для оформления паспорта вместо утраченного или похищенного.

Для оформления паспорта заявитель подает:

заявление установленного МВД образца об утрате или похищении паспорта;

выписку из Единого реестра досудебных расследований — в случае похищения паспорта в Украине (или справку компетентных органов — в случае похищения за границей с переводом на украинский язык);

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (выписка из реестра территориальной громады, е-паспорт и т.п. — при наличии);

документ об уплате административного сбора или об освобождении от его уплаты;

документы для внесения дополнительных сведений в паспорт (РНОКПП, свидетельство о браке, рождении детей и т.п. — при наличии);

фотокарточку 10×15 см — для отдельных категорий лиц (при необходимости);

для тех, кто проживал за границей — заграничный паспорт и заявление о снятии с консульского учета.

Если утраченный паспорт был оформлен подразделением, которое прекратило работу или временно не осуществляет полномочия, дополнительно подаются все имеющиеся документы с фотокарточкой для идентификации личности.

Общая стоимость административного сбора при оформлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 618 грн, в том числе:

стоимость административной услуги — 126 грн;

стоимость бланка — 492 грн.

Общая стоимость административного сбора при срочном (в течение 10 рабочих дней) оформлении составляет 988 грн, в том числе:

стоимость административной услуги — 496 грн;

стоимость бланка — 492 грн.

