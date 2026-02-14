Зеленский встретился с Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности

В Мюнхене завершилась встреча Владимира Зеленского и Марка Рубио.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского Президента Сергей Никифоров.

Ранее Зеленский анонсировал, что 14 февраля после встречи с госсекретарем США Марком Рубио проведет совместный звонок со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.