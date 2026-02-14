  1. В Украине

Зеленский встретился с Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности

19:56, 14 февраля 2026
В Мюнхене завершилась встреча Владимира Зеленского и Марка Рубио.
В субботу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского Президента Сергей Никифоров.

Ранее Зеленский анонсировал, что 14 февраля после встречи с госсекретарем США Марком Рубио проведет совместный звонок со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

США Владимир Зеленский

