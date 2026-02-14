Порезал ножом и скрылся: в Одессе мужчина напал на сотрудника ТЦК

В ТЦК заявили, что мужчина напал на сотрудника в Приморском районе Одессы.

В субботу, 14 февраля, в Приморском районе Одессы мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК, нанес ему ранения и скрылся. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК.

Отмечается, что группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Однако тот еще до начала проверки напал на военных с ножом. Один из военнослужащих получил ранения, и пока ему оказывали неотложную помощь, нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Местонахождение нападавшего устанавливается, продолжаются следственные действия для его задержания.

