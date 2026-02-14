  1. В Украине

Порезал ножом и скрылся: в Одессе мужчина напал на сотрудника ТЦК

21:24, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК заявили, что мужчина напал на сотрудника в Приморском районе Одессы.
Порезал ножом и скрылся: в Одессе мужчина напал на сотрудника ТЦК
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 14 февраля, в Приморском районе Одессы мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК, нанес ему ранения и скрылся. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Однако тот еще до начала проверки напал на военных с ножом. Один из военнослужащих получил ранения, и пока ему оказывали неотложную помощь, нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Местонахождение нападавшего устанавливается, продолжаются следственные действия для его задержания.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Увольнение за прогул недостаточно просто зафиксировать отсутствие на рабочем месте: Верховный Суд

Верховный Суд подчеркивает: для увольнения за прогул работодатель должен выяснить причины отсутствия работника.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]