Как декларировать объекты, приобретенные вследствие наследования — разъяснение НАЗК

14:42, 16 февраля 2026
Наследство, приобретенное субъектом декларирования или членом его семьи, подлежит отражению в декларации.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, как декларировать объекты, приобретенные вследствие наследования.

В ведомстве отметили, что наследство, приобретенное субъектом декларирования и/или членом его семьи, подлежит отражению в декларации. Декларирование наследства осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство, договора о разделе наследственного имущества, решения суда о признании права собственности в порядке наследования.

Наследство является доходом и подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации при наличии сведений о его общем размере (стоимости).

Полученный доход в виде наследства отражается как один объект декларирования в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за тот отчетный период, в котором был получен правоустанавливающий документ (соответствующее свидетельство, договор, судебное решение). В этом разделе декларации следует указать общую стоимость унаследованного имущества (даже если в состав наследства входят различные объекты), а источником дохода — умершее лицо.

В случае если наследство включает в себя различные объекты декларирования (объекты недвижимости, транспортные средства, ценное движимое имущество, денежные средства и т. п.), сведения о таких объектах дополнительно подлежат отражению в соответствующих разделах декларации по общим правилам.

Объекты, которые требуют перерегистрации права собственности наследником (например, объекты недвижимости), для целей декларирования считаются приобретенными в собственность после соответствующей государственной регистрации права собственности на них за наследником, а следовательно, отражаются в декларации с этого момента. Если наследство принято, однако наследником не осуществлена государственная регистрация права на наследство, следует учитывать, что законодатель разграничивает понятия «возникновение права на наследство» и «возникновение права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав наследства», и связывает с возникновением этих имущественных прав различные правовые последствия (постановление Верховного Суда от 04.09.2019 по делу № 450/328/15-ц).

Если по состоянию на последний день отчетного периода право собственности на объект наследства не переоформлено на имя наследника, однако такой объект находится в пользовании субъекта декларирования и/или члена его семьи (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода), это необходимо отразить в декларации, указав соответствующий тип права (дополнительно см. ответ на вопрос 60 этих Разъяснений).

Средства, размещенные на банковских счетах, денежные вклады с начисленными процентами или компенсациями, сведения о которых указаны в свидетельстве о праве на наследство, полученные субъектом декларирования и/или членом его семьи, отражаются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации с момента получения такого свидетельства. В декларации следует указывать совокупную сумму вклада (депозита) и начисленных процентов на дату выплаты.

Счета в банковских и иных финансовых учреждениях в разделе 12.1 «Банковские и иные финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество» декларации отражаются по общим правилам.

