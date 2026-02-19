  1. В Украине

Кабмин создает постоянные комиссии по реагированию на дискриминацию по признаку пола: что изменится

15:42, 19 февраля 2026
Кабинет Министров утвердил Порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола.
Кабмин создает постоянные комиссии по реагированию на дискриминацию по признаку пола: что изменится
Утвержденный документ определяет четкий алгоритм действий в случае поступления обращения о дискриминации по признаку пола. В частности, установлен порядок подачи заявлений, сроки и процедура их рассмотрения, механизм информирования заявителя о результатах, а также порядок ежегодного представления соответствующей информации в Национальную социальную сервисную службу.

Кроме того, правительство утвердило перечень мер по предотвращению дискриминации, сексуальных домогательств и насилия по признаку пола. Для обеспечения оперативного реагирования предусмотрено создание постоянно действующих комиссий.

Правительство отмечает, что Порядок разработан с учетом рекомендаций Европейской Комиссии по результатам скрининга имплементации актов права ЕС в законодательство Украины.

В настоящее время текст соответствующего постановления Кабмина еще не опубликован.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

