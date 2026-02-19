Кабмін створює постійні комісії з реагування на дискримінацію за ознакою статі: що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив Порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі.

Затверджений документ визначає чіткий алгоритм дій у разі надходження звернення про дискримінаціюза ознакою статі. Зокрема, встановлено порядок подання заяв, строки та процедуру їх розгляду, механізм інформування заявника про результати, а також порядок щорічного подання відповідної інформації до Національної соціальної сервісної служби.

Окрім цього, уряд затвердив перелік заходів із запобігання дискримінації, сексуальним домаганням і насильству за ознакою статі. Для забезпечення оперативного реагування передбачено створення постійно діючих комісій.

Уряд зазначає, що Порядок розроблено з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії за результатами скринінгу імплементації актів права ЄС у законодавство України.

Наразі текст відповідної постанови Кабміну ще не оприлюднений.

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт нового Трудового кодексу передбачає посилення захисту працівників від мобінгу, харасменту та інших форм порушення гідності на робочому місці. Наприклад, у разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи.

