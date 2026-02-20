Льготы на недвижимое имущество — что нужно знать

Нормы НКУ предусматривают для граждан льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили, что в соответствии с п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ) базой налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее — Налог), является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

Подпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ предусмотрены льготы по уплате Налога, а именно: база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица — плательщика Налога, уменьшается:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. метров;

в) для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), — на 180 кв. метров.

Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год).

