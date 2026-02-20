  1. В Україні

Пільги на нерухоме майно — що треба знати

19:35, 20 лютого 2026
Норми ПКУ передбачають громадянам пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фото: dp.tax.gov.ua
У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадали, відповідно до п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок), є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Підпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги із сплати Податку, а саме: база оподаткування об’єкта / об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника Податку, зменшується:

а) для квартири / квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку / будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

податкова

