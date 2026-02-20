Может ли ранение стать препятствием для военного при усыновлении ребенка: что говорит закон
Утрата конечностей или установленная инвалидность не является автоматическим основанием для отказа в усыновлении. Украинское законодательство не запрещает людям с инвалидностью становиться усыновителями — ключевой вопрос заключается в способности выполнять родительские обязанности. Такую позицию разъясняет Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.
История военного: может ли ранение перечеркнуть мечту об отцовстве
К специалистам обратился военный, который, защищая страну, потерял обе ноги. В настоящее время он завершает протезирование, имеет хорошую функциональность и способность к самообслуживанию. Вместе с супругой семья планирует в будущем усыновить ребенка.
Главный вопрос — может ли ранение стать препятствием?
Короткий ответ — нет.
Ранение само по себе не лишает права на усыновление. Важно не то, что человек потерял, а то, что он может дать ребенку: безопасность, стабильность, заботу и любовь.
Все кандидаты в усыновители проходят одинаковый путь — от консультаций и обучения до оценки, подбора ребенка и периода адаптации. Эти этапы созданы не для формальных отказов, а для того, чтобы ребенок попал в безопасную и надежную семью.
Что говорит закон об усыновлении людьми с инвалидностью
В соответствии со статьей 212 Семейного кодекса Украины и Перечнем заболеваний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины № 479 от 20 августа 2008 года, ампутация конечностей не входит в перечень медицинских противопоказаний для усыновления.
Это означает, что факт утраты конечностей и установленная инвалидность не является автоматическим основанием для отказа.
В то же время законодательство предусматривает: усыновителем может быть лицо, если состояние здоровья позволяет выполнять родительские обязанности.
Какие критерии действительно учитываются при оценке кандидатов
При рассмотрении дела оценивают не сам факт инвалидности, а комплекс обстоятельств. В частности, проверяют:
- наличие или отсутствие медицинских противопоказаний согласно приказу МОЗ № 479;
- психическое состояние кандидата;
- злоупотребляет ли лицо алкоголем или наркотическими средствами;
- нуждается ли оно в постоянном постороннем уходе;
- способность семьи обеспечить безопасность и надлежащий уход за ребенком;
- наличие стабильного дохода и соответствующих жилищных условий.
Решение принимают индивидуально после прохождения медицинского осмотра и оценки других составляющих. В медицинском заключении должно быть четко указано: «По состоянию здоровья может быть усыновителем».
Какие шаги стоит сделать будущим усыновителям
Специалисты советуют начать с нескольких практических действий:
- Предварительно проконсультироваться со Службой по делам детей по месту проживания.
- Пройти медицинский осмотр и получить заключение врачебной комиссии.
- Подготовить информацию о системе поддержки — участие семьи, адаптированное жилье, стабильный доход.
Таким образом, ранение или инвалидность не закрывают путь к усыновлению в Украине. Решающее значение имеет не диагноз, а способность обеспечить ребенку безопасную, стабильную и любящую среду.
