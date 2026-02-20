Может ли ранение стать препятствием для военного при усыновлении ребенка: что говорит закон

Какие требования предъявляют к кандидатам и влияет ли ампутация конечностей на решение.

Утрата конечностей или установленная инвалидность не является автоматическим основанием для отказа в усыновлении. Украинское законодательство не запрещает людям с инвалидностью становиться усыновителями — ключевой вопрос заключается в способности выполнять родительские обязанности. Такую позицию разъясняет Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

История военного: может ли ранение перечеркнуть мечту об отцовстве

К специалистам обратился военный, который, защищая страну, потерял обе ноги. В настоящее время он завершает протезирование, имеет хорошую функциональность и способность к самообслуживанию. Вместе с супругой семья планирует в будущем усыновить ребенка.

Главный вопрос — может ли ранение стать препятствием?

Короткий ответ — нет.

Ранение само по себе не лишает права на усыновление. Важно не то, что человек потерял, а то, что он может дать ребенку: безопасность, стабильность, заботу и любовь.

Все кандидаты в усыновители проходят одинаковый путь — от консультаций и обучения до оценки, подбора ребенка и периода адаптации. Эти этапы созданы не для формальных отказов, а для того, чтобы ребенок попал в безопасную и надежную семью.

Что говорит закон об усыновлении людьми с инвалидностью

В соответствии со статьей 212 Семейного кодекса Украины и Перечнем заболеваний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины № 479 от 20 августа 2008 года, ампутация конечностей не входит в перечень медицинских противопоказаний для усыновления.

Это означает, что факт утраты конечностей и установленная инвалидность не является автоматическим основанием для отказа.

В то же время законодательство предусматривает: усыновителем может быть лицо, если состояние здоровья позволяет выполнять родительские обязанности.

Какие критерии действительно учитываются при оценке кандидатов

При рассмотрении дела оценивают не сам факт инвалидности, а комплекс обстоятельств. В частности, проверяют:

наличие или отсутствие медицинских противопоказаний согласно приказу МОЗ № 479;

психическое состояние кандидата;

злоупотребляет ли лицо алкоголем или наркотическими средствами;

нуждается ли оно в постоянном постороннем уходе;

способность семьи обеспечить безопасность и надлежащий уход за ребенком;

наличие стабильного дохода и соответствующих жилищных условий.

Решение принимают индивидуально после прохождения медицинского осмотра и оценки других составляющих. В медицинском заключении должно быть четко указано: «По состоянию здоровья может быть усыновителем».

Какие шаги стоит сделать будущим усыновителям

Специалисты советуют начать с нескольких практических действий:

Предварительно проконсультироваться со Службой по делам детей по месту проживания. Пройти медицинский осмотр и получить заключение врачебной комиссии. Подготовить информацию о системе поддержки — участие семьи, адаптированное жилье, стабильный доход.

Таким образом, ранение или инвалидность не закрывают путь к усыновлению в Украине. Решающее значение имеет не диагноз, а способность обеспечить ребенку безопасную, стабильную и любящую среду.

