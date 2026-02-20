Чи може поранення стати перешкодою для військового в усиновленні дитини: що каже закон

Які вимоги висувають до кандидатів та чи впливає ампутація кінцівок на рішення.

Втрата кінцівок або встановлена інвалідність не є автоматичною підставою для відмови в усиновленні. Українське законодавство не забороняє людям з інвалідністю ставати усиновлювачами — ключове питання полягає у спроможності виконувати батьківські обов’язки. Таку позицію роз’яснює Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

Історія військового: чи може поранення перекреслити мрію про батьківство

До фахівців звернувся військовий, який, захищаючи країну, втратив обидві ноги. Нині він завершує протезування, має хорошу функціональність та здатність до самообслуговування. Разом із дружиною подружжя планує в майбутньому усиновити дитину.

Головне запитання — чи може поранення стати перешкодою?

Коротка відповідь — ні.

Поранення саме по собі не позбавляє права на усиновлення. Важливо не те, що людина втратила, а те, що вона може дати дитині: безпеку, стабільність, турботу й любов.

Усі кандидати в усиновлювачі проходять однаковий шлях — від консультацій і навчання до оцінки, підбору дитини та періоду адаптації. Ці етапи створені не для формальних відмов, а для того, щоб дитина потрапила в безпечну й надійну родину.

Що каже закон про усиновлення людьми з інвалідністю

Відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України та Переліку захворювань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 479 від 20 серпня 2008 року, ампутація кінцівок не входить до переліку медичних протипоказань для усиновлення.

Це означає, що факт втрати кінцівок та встановлена інвалідність не є автоматичною підставою для відмови.

Водночас законодавство передбачає: усиновлювачем може бути особа, якщо стан здоров’я дозволяє виконувати батьківські обов’язки.

Які критерії справді враховують під час оцінки кандидатів

Під час розгляду справи оцінюють не сам факт інвалідності, а комплекс обставин. Зокрема, перевіряють:

наявність або відсутність медичних протипоказань згідно з наказом МОЗ № 479;

психічний стан кандидата;

чи зловживає особа алкоголем або наркотичними засобами;

чи потребує вона постійного стороннього догляду;

здатність сім’ї забезпечити безпеку та належний догляд за дитиною;

наявність стабільного доходу та відповідних житлових умов.

Рішення ухвалюють індивідуально після проходження медичного огляду та оцінки інших складників. У медичному висновку має бути чітко зазначено: «За станом здоров’я може бути усиновлювачем».

Які кроки варто зробити майбутнім усиновлювачам

Фахівці радять розпочати з кількох практичних дій:

Попередньо проконсультуватися зі Службою у справах дітей за місцем проживання. Пройти медичний огляд і отримати висновок лікарської комісії. Підготувати інформацію про систему підтримки — участь родини, адаптоване житло, стабільний дохід.

Таким чином, поранення або інвалідність не закривають шлях до усиновлення в Україні. Вирішальним є не діагноз, а здатність забезпечити дитині безпечне, стабільне та любляче середовище.

