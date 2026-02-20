  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чи може поранення стати перешкодою для військового в усиновленні дитини: що каже закон

07:00, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які вимоги висувають до кандидатів та чи впливає ампутація кінцівок на рішення.
Чи може поранення стати перешкодою для військового в усиновленні дитини: що каже закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Втрата кінцівок або встановлена інвалідність не є автоматичною підставою для відмови в усиновленні. Українське законодавство не забороняє людям з інвалідністю ставати усиновлювачами — ключове питання полягає у спроможності виконувати батьківські обов’язки. Таку позицію роз’яснює Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Історія військового: чи може поранення перекреслити мрію про батьківство

До фахівців звернувся військовий, який, захищаючи країну, втратив обидві ноги. Нині він завершує протезування, має хорошу функціональність та здатність до самообслуговування. Разом із дружиною подружжя планує в майбутньому усиновити дитину.

Головне запитання — чи може поранення стати перешкодою?

Коротка відповідь — ні.

Поранення саме по собі не позбавляє права на усиновлення. Важливо не те, що людина втратила, а те, що вона може дати дитині: безпеку, стабільність, турботу й любов.

Усі кандидати в усиновлювачі проходять однаковий шлях — від консультацій і навчання до оцінки, підбору дитини та періоду адаптації. Ці етапи створені не для формальних відмов, а для того, щоб дитина потрапила в безпечну й надійну родину.

Що каже закон про усиновлення людьми з інвалідністю

Відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України та Переліку захворювань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 479 від 20 серпня 2008 року, ампутація кінцівок не входить до переліку медичних протипоказань для усиновлення.

Це означає, що факт втрати кінцівок та встановлена інвалідність не є автоматичною підставою для відмови.

Водночас законодавство передбачає: усиновлювачем може бути особа, якщо стан здоров’я дозволяє виконувати батьківські обов’язки.

Які критерії справді враховують під час оцінки кандидатів

Під час розгляду справи оцінюють не сам факт інвалідності, а комплекс обставин. Зокрема, перевіряють:

  • наявність або відсутність медичних протипоказань згідно з наказом МОЗ № 479;
  • психічний стан кандидата;
  • чи зловживає особа алкоголем або наркотичними засобами;
  • чи потребує вона постійного стороннього догляду;
  • здатність сім’ї забезпечити безпеку та належний догляд за дитиною;
  • наявність стабільного доходу та відповідних житлових умов.

Рішення ухвалюють індивідуально після проходження медичного огляду та оцінки інших складників. У медичному висновку має бути чітко зазначено: «За станом здоров’я може бути усиновлювачем».

Які кроки варто зробити майбутнім усиновлювачам

Фахівці радять розпочати з кількох практичних дій:

  1. Попередньо проконсультуватися зі Службою у справах дітей за місцем проживання.
  2. Пройти медичний огляд і отримати висновок лікарської комісії.
  3. Підготувати інформацію про систему підтримки — участь родини, адаптоване житло, стабільний дохід.

Таким чином, поранення або інвалідність не закривають шлях до усиновлення в Україні. Вирішальним є не діагноз, а здатність забезпечити дитині безпечне, стабільне та любляче середовище.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти військові усиновлення військовослужбовці інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Надбавка за таємницю: апеляція в Києві визнала протиправними дії Нацгвардії щодо невиплат

Суд заблокував спробу командування зекономити на офіцерові в обхід закону.

ДПС пояснила, як бізнесу долучитися до бета-тесту «еАкциз»

ДПС гарантує бізнесу, який добровільно візьме участю у бета тестуванні, безумовну відсутність податкових наслідків

Велика Палата розтлумачила, як відрізнити суддівське свавілля від помилки

ВРП не змогла довести, що дії судді були саме "грубою недбалістю", а не суддівською помилкою

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]