В Харьковской области судили отчима, который насиловал падчерицу с 7 лет

Обвиняемый частично признал вину: он подтвердил факты насилия, однако утверждает, что они начались, когда ребенку было 11 лет, и заявил о раскаянии.

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за длительное сексуальное насилие над падчерицей.

По данным Офиса Генпрокурора, злоумышленник начал совершать противоправные действия в отношении девочки еще с семи лет, пользуясь тем, что дома не было жены и двух других детей.

Семья жила в одном из сел Лозовского района. Пострадавшая в течение многих лет не решалась рассказать о пережитом из-за постоянных угроз со стороны отчима. Он запугивал ее тем, что его могут заключить в тюрьму. Кроме того, девушка боялась, что мать останется одна с тремя детьми.

Первые случаи насилия произошли еще зимой 2016, когда девочке было 7 лет. Мужчина совершал изнасилование систематически.

"После пережитого девушка стала замкнутой – начала одеваться исключительно в черное, говорить о себе в мужском роде и пыталась оттолкнуть собственную женственность. Таким образом, она пыталась справиться с травмой", – рассказали правоохранители.

В конце лета 2024 года мать с детьми уехала от мужа. Но когда девушка приезжала к отчиму в гости, он продолжал совершать насилие.

"Правда всплыла наружу только в октябре во время семейной ссоры: когда мужчина набросился на мать, 15-летняя дочь, защищая ее, воскликнула: "Тебе напомнить, что ты делал со мной все мое детство?", - отметили в ОГП.

Обвиняемый лишь отчасти признал свою вину. Он подтвердил факты насилия, но, по его словам, они совершались с 11-летнего возраста ребенка. Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном.

Суд признал доказательства обоснованными. Отчима признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы.

