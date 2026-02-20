На Харківщині засудили вітчима, який ґвалтував падчерку з 7 років

Обвинувачений частково визнав провину: він підтвердив факти насильства, однак стверджує, що вони розпочалися, коли дитині було 11 років, і заявив про каяття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині суд виніс вирок чоловікові, якого засудили до 15 років позбавлення волі за тривале сексуальне насильство над падчеркою.

За даними Офісу Генпрокурора, зловмисник почав вчиняти протиправні дії щодо дівчинки ще з семирічного віку, користуючись тим, що вдома не було дружини та двох інших дітей.

Сім’я мешкала в одному із сіл Лозівського району. Постраждала протягом багатьох років не наважувалася розповісти про пережите через постійні погрози з боку вітчима. Він залякував її тим, що його можуть ув’язнити. Крім того, дівчина боялася, що мати залишиться сама з трьома дітьми.

Перші випадки насильства сталися ще взимку 2016 року, коли дівчинці було 7 років. Чоловік здійснював ґвалтування систематично.

"Після пережитого дівчина стала замкненою – почала одягатися виключно в чорне, говорити про себе у чоловічому роді та намагалася відштовхнути власну жіночність. Таким чином вона намагалася впоратися з травмою", – розповіли правоохоронці.

Наприкінці літа 2024 року мати з дітьми поїхала від чоловіка. Але коли дівчина приїжджала до вітчима в гості, він продовжував здійснювати насильство.

"Правда спливла назовні лише у жовтні під час сімейної сварки: коли чоловік накинувся на матір, 15-річна донька, захищаючи її, вигукнула: "Тобі нагадати, що ти робив зі мною все моє дитинство?" – зауважили в ОГП.

Обвинувачений лише частково визнав свою провину. Він підтвердив факти насильства, але, за його словами, вони здійснювалися з 11-річного віку дитини. Чоловік заявив, що шкодує про скоєне.

Суд визнав докази обґрунтованими. Вітчима визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.