Украинцам объяснили разницу между общественными, общественно полезными и временными работами

В украинском законодательстве предусмотрено несколько видов работ, которые носят временный характер.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости объяснила, какие работы считаются общественными, общественно полезными и временными.

Общественные работы

Это временная деятельность, которая в первую очередь осуществляется в интересах жителей определённых громад. Заказчиком таких работников являются местные государственные администрации, исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов. Чаще всего к таким работам относятся социальное обслуживание и адаптация незащищённых слоёв населения, деятельность экологической направленности, то есть благоустройство мемориалов или благоустройство населённых пунктов.

Это всегда специально созданные временные рабочие места. Поставленные работникам задачи могут выполняться на условиях неполного рабочего дня. На участников данного проекта распространяются государственные социальные гарантии, и период такой работы засчитывается в страховой стаж. Продолжительность не может превышать 180 календарных дней в течение одного года.

Общественно полезные работы

Это работы социального и оборонного характера, к ним относится ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в период военного положения. К общественно полезным работам относится и удовлетворение потребностей Вооружённых Сил, других воинских формирований и сил гражданской защиты.

Это оказание помощи населению, улучшение жизнедеятельности граждан, пострадавших вследствие боевых действий, ремонтно-восстановительные работы, выполняемые на объектах обеспечения жизнедеятельности, либо заготовка дров к отопительному сезону. Заказ на подобную деятельность осуществляет военное командование совместно с военными администрациями. Такие виды работ есть не во всех областях Украины. Они также засчитываются в страховой стаж работников и имеют государственные социальные гарантии.

Работы временного характера

Такая занятость в Украине организуется реже всего. Заказ на подобные вакансии также осуществляет местная власть, так же, как и в случае с общественными работами. Однако данный вид деятельности применяется для замены отсутствующих по тем или иным причинам постоянных работников либо для выполнения срочных производственных задач.

Средняя продолжительность таких работ в этом году составляет всего шесть дней. В текущем году чаще всего этот вид деятельности применялся в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, в сфере организации питания и в перерабатывающей промышленности. Работы временного характера также засчитываются в страховой стаж, а работники имеют государственные социальные гарантии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.