Українцям пояснили різницю між громадськими, суспільно корисними та тимчасовими роботами

В українському законодавстві передбачено кілька видів робіт, які мають тимчасовий характер.

Державна служба зайнятості пояснила, які роботи вважаються громадськими, суспільно корисними та тимчасовими.

Громадські роботи

Це тимчасова діяльність, яка в першу чергу здійснюється для користі жителів певних громад. Замовником таких працівників є місцеві державі адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. Найчастіше до таких робіт відносяться соціальне обслуговування та адаптація незахищених верств населення, заняття екологічного спрямування, тобто впорядкування меморіалів чи благоустрій населених пунктів.

Це завжди спеціально створені тимчасові робочі місця. Поставлені працівникам завдання можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. На учасників даного проєкту поширюються державні соціальні гарантії і період такої роботи зараховується до страхового стажу. Тривалість не може перевищувати 180 календарних днів впродовж одного року.

Суспільно корисні роботи

Це роботи соціального та оборонного характеру, до них належить ліквідація надзвичайних ситуацій, які виникають в період воєнного стану. До суспільно корисних робіт відноситься і задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань та сил цивільного захисту.

Це надання допомоги населенню, покращення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, ремонтно-відновлювальні роботи, які виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності, чи заготівля дров для опалювального сезону. Замовлення на подібну діяльність робить військове командування спільно з військовими адміністраціями. Такі види робіт є не у всіх областях України. Вони також зараховується до страхового стажу працівників і мають державні соціальні гарантії.

Роботи тимчасового характеру