Могут ли признать «рисковым» предприятие, созданное в результате преобразования — разъяснение налоговой

Налоговая служба разъяснила порядок применения критериев рисковости к плательщикам НДС и подчеркнула, что сама по себе реорганизация путем преобразования не является автоматическим основанием для признания предприятия рисковым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет, влияет ли реорганизация путем преобразования на рисковость предприятия.

Отмечается, что согласно пункту 201.1 статьи 201 Налогового кодекса Украины, в день возникновения налоговых обязательств плательщик налога обязан составить налоговую накладную в электронной форме.

Она должна быть подписана квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате, уполномоченного лица плательщика в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». После этого налоговую накладную необходимо зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных в сроки, определенные Кодексом.

В соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 Кодекса, регистрация налоговой накладной или расчета корректировки может быть приостановлена в порядке и на основаниях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165 утвержден Порядок приостановления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Согласно пункту 3 Порядка приостановления, налоговые накладные и расчеты корректировки, подаваемые на регистрацию, проверяются на соответствие признакам безусловной регистрации. Исключение составляют отдельные случаи, предусмотренные законодательством (в частности некоторые операции, связанные с экспортом, а также отдельные виды расчетов корректировки).

В соответствии с пунктом 4 Порядка приостановления, если по результатам проверки установлено, что налоговая накладная или расчет корректировки соответствуют хотя бы одному из признаков безусловной регистрации, их регистрация не приостанавливается.

Если же налоговая накладная или расчет корректировки не соответствуют ни одному из таких признаков, плательщик налога проверяется на соответствие критериям рисковости и показателям положительной налоговой истории (в соответствии с приложениями к Порядку приостановления).

Налоговая накладная / расчет корректировки, которые не соответствуют ни одному из признаков безусловной регистрации, проверяются на соответствие отраженных в них операций критериям рисковости осуществления операций (приложение 3 к Порядку приостановления).

Согласно пункту 6 Порядка приостановления, в случае если по результатам автоматизированного мониторинга плательщик налога, который составил и/или подал налоговую накладную / расчет корректировки для регистрации в Реестре, соответствует хотя бы одному критерию рисковости плательщика налога, регистрация такой налоговой накладной / расчета корректировки приостанавливается (кроме расчета корректировки, составленного в соответствии с требованиями подпунктов «б» и «в» подпункта 97.4 пункта 97 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Кодекса).

Пунктом 7 Порядка приостановления установлено, что в случае если по результатам автоматизированного мониторинга налоговой накладной / расчета корректировки (кроме налоговой накладной / расчета корректировки, в которых отражена операция по вывозу за пределы таможенной территории Украины товаров, к которым применяется режим экспортного обеспечения в соответствии с требованиями статьи 192 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности») установлено, что отраженная в них операция соответствует хотя бы одному критерию рисковости осуществления операции, кроме налоговой накладной / расчета корректировки, составленных плательщиком налога, который соответствует хотя бы одному показателю, по которому определяется положительная налоговая история, регистрация таких налоговой накладной / расчета корректировки приостанавливается.

Приложением 1 к Порядку приостановления определены критерии рисковости плательщика налога на добавленную стоимость (далее — Критерии рисковости).

Пунктом 8 Критериев рисковости предусмотрен, в частности, Справочник кодов налоговой информации, ставшей основанием для рассмотрения вопроса о соответствии плательщика налога Критериям рисковости, который определяется ГНС и утверждается соответствующим приказом.

Во исполнение требований пункта 8 Критериев рисковости приказом ГНС от 11.01.2023 № 17 «Об утверждении справочника кодов налоговой информации» утвержден Справочник кодов налоговой информации, ставшей основанием для рассмотрения вопроса о соответствии плательщика НДС Критериям рисковости (далее — Справочник кодов).Согласно пункту 6 Порядка приостановления, вопрос соответствия / несоответствия плательщика налога Критериям рисковости рассматривается комиссией регионального уровня.

С учетом изложенного, комиссией регионального уровня может рассматриваться вопрос о соответствии плательщика налога Критериям рисковости, в частности, на основании информации, соответствующей кодам из Справочника кодов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.