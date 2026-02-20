Чи можуть визнати «ризиковим» підприємство, створене внаслідок перетворення — роз’яснення податкової

Податкова служба роз'яснила порядок застосування критеріїв ризиковості до платників ПДВ та наголосила, що сама по собі реорганізація шляхом перетворення не є автоматичною підставою для визнання підприємства ризиковим.

Податкова служба пояснює, чи впливає реорганізація шляхом перетворення на ризиковість підприємства.

Зазначається, що згідно з пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, у день виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі. Вона повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті, уповноваженої особи платника відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Після цього податкову накладну необхідно зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, визначені Кодексом.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Кодексу, реєстрація податкової накладної або розрахунку коригування може бути зупинена у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно з пунктом 3 Порядку зупинення, податкові накладні та розрахунки коригування, які подаються на реєстрацію, перевіряються на відповідність ознакам безумовної реєстрації. Винятки становлять окремі випадки, передбачені законодавством (зокрема деякі операції, пов’язані з експортом, а також окремі види розрахунків коригування).

Відповідно до пункту 4 Порядку зупинення, якщо за результатами перевірки встановлено, що податкова накладна або розрахунок коригування відповідають хоча б одній із ознак безумовної реєстрації, їх реєстрація не зупиняється.

Якщо ж податкова накладна або розрахунок коригування не відповідають жодній із таких ознак, платник податку перевіряється на відповідність критеріям ризиковості та показникам позитивної податкової історії (відповідно до додатків до Порядку зупинення).

Податкова накладна /розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3 до Порядку зупинення).

Згідно з пунктом 6 Порядку зупинення у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, який склав та/або подав податкову накладну / розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється (крім розрахунку коригування, складеного відповідно до вимог підпунктів «б» і «в» підпункту 97.4 пункту 97 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

Пунктом 7 Порядку зупинення визначено, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної / розрахунку коригування (крім податкової накладної / розрахунку коригування, у яких відображена операція з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення відповідно до вимог статті 192 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної / розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

Додатком 1 до Порядку зупинення визначено критерії ризиковості платника податку на додану вартість (далі – Критерії ризиковості).

Пунктом 8 Критеріїв ризиковості передбачено, зокрема, Довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку Критеріям ризиковості, який визначається ДПС та затверджується відповідним наказом.

На виконання вимог пункту 8 Критеріїв ризиковості наказом ДПС від 11.01.2023 № 17 «Про затвердження довідника кодів податкової інформації» затверджено Довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника ПДВ Критеріям ризиковості (далі – Довідник кодів).

Згідно з пунктом 6 Порядку зупинення питання відповідності / невідповідності платника податку Критеріям ризиковості розглядається комісією регіонального рівня.

З урахуванням зазначеного, комісією регіонального рівня може розглядатися питання про відповідність платника податку Критеріям ризиковості, зокрема, на підставі інформації, яка відповідає кодам з Довідника кодів.

