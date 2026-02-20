Харьковскую областную прокуратуру возглавил Юрий Папуша
08:31, 20 февраля 2026
В Харьковской областной прокуратуре назначен новый руководитель.
В Харьковской областной прокуратуре произошли кадровые изменения – учреждение возглавил Юрий Папуша.
До назначения в Харьков Папуша был заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры, ранее возглавлял Днепропетровскую областную прокуратуру.
Предшественником Папуши был Амил Омаров, руководитель Харьковской областной прокуратуры с июля 2025 года.
