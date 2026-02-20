Харьковскую областную прокуратуру возглавил Юрий Папуша

В Харьковской областной прокуратуре назначен новый руководитель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской областной прокуратуре произошли кадровые изменения – учреждение возглавил Юрий Папуша.

До назначения в Харьков Папуша был заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры, ранее возглавлял Днепропетровскую областную прокуратуру.

Предшественником Папуши был Амил Омаров, руководитель Харьковской областной прокуратуры с июля 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.