Харківську обласну прокуратуру очолив Юрій Папуша

У Харківській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни — установу очолив Юрій Папуша.

До призначення у Харків Папуша був заступником керівника Київської міської прокуратури, раніше - очолював Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Попередником Папуші був Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури з липня 2025 року.

