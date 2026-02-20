Харківську обласну прокуратуру очолив Юрій Папуша
08:31, 20 лютого 2026
У Харківській обласній прокуратурі призначили нового керівника.
фото з відкритих джерел
У Харківській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни — установу очолив Юрій Папуша.
До призначення у Харків Папуша був заступником керівника Київської міської прокуратури, раніше - очолював Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Попередником Папуші був Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури з липня 2025 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.