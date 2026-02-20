В Киеве ограничили работу одного из выходов станции метро «Крещатик»
08:48, 20 февраля 2026
Изменения будут действовать в утренние часы.
В КГГА сообщили о временных изменениях в работе станции метро «Крещатик».
С 8:50 ориентировочно до 9:30 будет ограничена работа вестибюля №3 — выхода в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни.
Ограничения связаны с проведением государственных мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни.
Вестибюли №1 и №2 будут работать в обычном режиме, а пересадочный узел «Майдан Незалежности» – «Крещатик» останется открытым для пассажиров.
