В Киеве ограничили работу одного из выходов станции метро «Крещатик»

Изменения будут действовать в утренние часы.

В КГГА сообщили о временных изменениях в работе станции метро «Крещатик».

С 8:50 ориентировочно до 9:30 будет ограничена работа вестибюля №3 — выхода в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни.

Ограничения связаны с проведением государственных мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни.

Вестибюли №1 и №2 будут работать в обычном режиме, а пересадочный узел «Майдан Незалежности» – «Крещатик» останется открытым для пассажиров.

