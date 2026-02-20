У Києві обмежили роботу одного з виходів станції метро «Хрещатик»

Зміни діятимуть у ранкові години.

У КМДА повідомили про тимчасові зміни в роботі станції метро «Хрещатик».

З 8:50 орієнтовно до 9:30 буде обмежено роботу вестибюля №3 — виходу у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні.

Обмеження пов’язані з проведенням державних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні.

Вестибюлі №1 та №2 працюватимуть у звичайному режимі, а пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» залишатиметься відкритим для пасажирів.

