В Черновицкой области мужчина бросил гранату в авто полиции — есть раненые

09:06, 20 февраля 2026
Двое полицейских получили ранения из-за взрыва гранаты.
В Черновицкой области мужчина бросил гранату в авто полиции — есть раненые
В городе Сторожинец Черновицкого района произошёл взрыв, в результате которого пострадали правоохранители. Об этом сообщали в полиции.

Отмечалось, что неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. В результате взрыва двое полицейских получили ранения.

В Сторожинце была введена спецоперация. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы.

20 февраля начальник полиции Буковины Виктор Нечитайло сообщил, что мужчину, который бросил гранату в полицейских, задержали.

Во время реагирования на вызов он бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжёлом состоянии — за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил лёгкие телесные повреждения.

Лента новостей

Блоги
Публикации
