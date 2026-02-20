В Черновицкой области мужчина бросил гранату в авто полиции — есть раненые
В городе Сторожинец Черновицкого района произошёл взрыв, в результате которого пострадали правоохранители. Об этом сообщали в полиции.
Отмечалось, что неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. В результате взрыва двое полицейских получили ранения.
В Сторожинце была введена спецоперация. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы.
20 февраля начальник полиции Буковины Виктор Нечитайло сообщил, что мужчину, который бросил гранату в полицейских, задержали.
Во время реагирования на вызов он бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.
В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжёлом состоянии — за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил лёгкие телесные повреждения.
