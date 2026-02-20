У Чернівецькій області чоловік кинув гранату в авто поліції — є поранені
У місті Сторожинець Чернівецького району стався вибух, унаслідок якого постраждали правоохоронці. Про це повідомляли у поліції.
Зазначалося, що невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції. Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення.
У Сторожинці введено спецоперацію. На місці події працювала слідчо-оперативні групи.
20 лютого начальник поліції Буковини Віктор Нечитайло повідомив, що чоловіка, який кинув гранату в поліцейських затримано.
Під час реагування на виклик він кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.
Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані - за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження.
