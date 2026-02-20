  1. В Украине

В Одессе разоблачили дельца, который предлагал работу агентом в СБУ, чтобы избежать мобилизации

14:47, 20 февраля 2026
Мужчина обещал трудоустройство «внештатным агентом» в органы СБУ.
В Одессе правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. На этот раз — через фиктивное трудоустройство на работу в СБУ. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, 44-летний житель города сначала собрал информацию о гражданине, который искал возможность получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Познакомился с ним и начал требовать от призывника 10 000 долларов США неправомерных средств. За это обещал сначала поспособствовать снятию мужчины с розыска. Далее — договориться о его трудоустройстве «внештатным агентом» в органы СБУ, что дало бы основания для отсрочки от мобилизации.

«Когда потенциальный „клиент“ стал затягивать с положительным ответом, мужчина начал давить быстрой мобилизацией. Опасаясь связей в СБУ, призывник согласился предоставить средства.

В феврале 2026 года дельца задержали возле АЗС в Одессе во время получения всей суммы неправомерной выгоды», — заявили в прокуратуре.

Прокуроры сообщили дельцу о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

