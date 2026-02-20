У Одесі викрили ділка, який пропонував роботу агентом в СБУ, щоб уникнути мобілізації

Чоловік обіцяв працевлаштування «позаштатним агентом» в органи СБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. На цей раз через фіктивне працевлаштування на роботу в СБУ. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, 44-річний мешканець міста спочатку зібрав інформацію про громадянина, який шукає можливість отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Познайомився з ним та почав вимагати від призовника 10000 доларів США неправомірних коштів. За це обіцяв спочатку посприяти у знятті чоловіка з розшуку. Далі домовитися про його працевлаштування “позаштатним агентом” в органи СБУ, що дало б підстави для відстрочки від мобілізації.

«Коли потенційний «клієнт» став зволікати з позитивною відповіддю, чоловік почав тиснути швидкою мобілізацією. Побоюючись зв’язків в СБУ, призовник погодився надати кошти.

У лютому 2026 року ділка затримали біля АЗС в Одесі під час одержання всієї суми неправомірної вигоди», - заявили у прокуратурі.

Прокурори повідомили ділку про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.