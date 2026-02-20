Продолжение государственной службы после 65 лет — в Минюсте напомнили правовые основания

Законодательство предусматривает возможность продолжения пребывания на государственной службе после достижения 65 лет — но не более чем до 70 лет.

В соответствии с Законом Украины «О государственной службе», 65 лет является предельным возрастом пребывания на государственной службе. Согласно пункту 7 части 1 статьи 83 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе», достижение государственным служащим 65-летнего возраста является основанием для прекращения государственной службы, если не принято решение о продлении срока пребывания на службе. Об этом напомнило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В то же время законодательство предусматривает возможность продления пребывания на государственной службе после достижения 65 лет — но не более чем до 70 лет.

Ключевые правовые аспекты:

Предельный возраст пребывания на государственной службе — установленный законом максимальный возраст, после достижения которого государственная служба прекращается.

Продление срока пребывания на государственной службе — решение субъекта назначения, которое может быть принято с учетом потребностей государственного органа.

Субъект назначения — орган государственной власти или должностное лицо, уполномоченные в соответствии с законодательством принимать решения о назначении на должность государственной службы и увольнении с нее.

С учетом судебной практики, в частности постановления Верховного Суда от 18 декабря 2025 года по делу № 140/5414/24, продление государственной службы после достижения 65 лет является правом субъекта назначения, а не его обязанностью.

Для продления срока пребывания на государственной службе необходимы:

инициатива или согласие государственного служащего;

обоснованная потребность службы.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе должно быть принято до или в день достижения государственным служащим 65-летнего возраста. В случае его отсутствия прекращение государственной службы является законным.

Таким образом, после достижения 65 лет лицо может продолжить государственную службу только при наличии соответствующего решения субъекта назначения и потребности государственного органа.

