Продовження державної служби після 65 років — у Мін’юсті нагадали правові підстави

Законодавство передбачає можливість продовження перебування на державній службі після досягнення 65 років — але не більше ніж до 70 років.

Відповідно до Закону України «Про державну службу», 65 років є граничним віком перебування на державній службі. Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 83 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», досягнення державним службовцем 65-річного віку є підставою для припинення державної служби, якщо не прийнято рішення про продовження строку перебування на службі. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Водночас законодавство передбачає можливість продовження перебування на державній службі після досягнення 65 років — але не більше ніж до 70 років.

Ключові правові аспекти:

Граничний вік перебування на державній службі — встановлений законом максимальний вік, після досягнення якого державна служба припиняється.

Продовження строку перебування на державній службі — рішення суб’єкта призначення, яке може бути прийняте з урахуванням потреб державного органу.

Суб’єкт призначення — орган державної влади або посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства приймати рішення про призначення на посаду державної служби та звільнення з неї.

З урахуванням судової практики, зокрема постанови Верховного Суду від 18 грудня 2025 року у справі № 140/5414/24, продовження державної служби після досягнення 65 років є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком.

Для продовження строку перебування на державній службі необхідні:

ініціатива або згода державного службовця;

обґрунтована потреба служби.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі має бути прийняте до або в день досягнення державним службовцем 65-річного віку. У разі його відсутності припинення державної служби є законним.

Таким чином, після досягнення 65 років особа може продовжити державну службу лише за наявності відповідного рішення суб’єкта призначення та потреби державного органу.

