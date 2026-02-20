Майору тыла ДШВ сообщили о подозрении в незаконном обогащении: люкс-одежда и участок на Бали

Начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ сообщили новое подозрение.

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение (ст. 368-5 УК Украины) и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, в период с 23 декабря 2023 года по 9 октября 2024 года майор приобрел активы на сумму более 10,3 млн грн. Эти расходы, как отмечают правоохранители, существенно превышают его официальные доходы и не подтверждены законными источниками.

В частности, только на люксовую одежду и аксессуары военный потратил более 2,5 млн грн: в декабре 2023 года — более 500 тыс. грн, в течение 2024 года — еще более 2 млн грн.

Отдельно установлено, что 9 октября 2024 года подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии стоимостью 187,3 тыс. долларов США (более 7,7 млн грн по курсу НБУ).

В декларациях за 2022–2024 годы майор указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы, не отражая сведения о дорогостоящих активах или финансовых обязательствах. По данным следствия, его расходы превышают официальные доходы более чем на три тысячи прожиточных минимумов.

Суд по ходатайству прокурора избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 10 млн грн.

В прокуратуре напомнили, что ранее в рамках программы «Нечестные закупки» майору уже сообщали о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 УК Украины). По версии следствия, в июне 2025 года он получил 10 тыс. долларов США за содействие в подмене товарных позиций при закупках продуктов для военных.

Также установлены факты оформления актов на полный объем продукции при фактической поставке лишь части товаров, присвоения остального через подконтрольных лиц и поставки некачественной или испорченной продукции.

Кроме того, в 2025 году майор, по данным следствия, систематически уклонялся от службы, используя отпуска для поездок за границу и вводя командование в заблуждение. В течение года он находился в Аргентине, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Японии, Чехии, Турции, Египте и даже в Антарктиде. Следователи установили, что речь идет как минимум о 38 днях невыполнения обязанностей с продолжением получения премий на сумму около 156 тыс. грн.

Во время обысков у подозреваемого изъято 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро, 201 тыс. гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекция брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

