  1. В Украине

Майору тыла ДШВ сообщили о подозрении в незаконном обогащении: люкс-одежда и участок на Бали

15:23, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ сообщили новое подозрение.
Майору тыла ДШВ сообщили о подозрении в незаконном обогащении: люкс-одежда и участок на Бали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение (ст. 368-5 УК Украины) и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в период с 23 декабря 2023 года по 9 октября 2024 года майор приобрел активы на сумму более 10,3 млн грн. Эти расходы, как отмечают правоохранители, существенно превышают его официальные доходы и не подтверждены законными источниками.

В частности, только на люксовую одежду и аксессуары военный потратил более 2,5 млн грн: в декабре 2023 года — более 500 тыс. грн, в течение 2024 года — еще более 2 млн грн.

Отдельно установлено, что 9 октября 2024 года подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии стоимостью 187,3 тыс. долларов США (более 7,7 млн грн по курсу НБУ).

В декларациях за 2022–2024 годы майор указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы, не отражая сведения о дорогостоящих активах или финансовых обязательствах. По данным следствия, его расходы превышают официальные доходы более чем на три тысячи прожиточных минимумов.

Суд по ходатайству прокурора избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 10 млн грн.

В прокуратуре напомнили, что ранее в рамках программы «Нечестные закупки» майору уже сообщали о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 УК Украины). По версии следствия, в июне 2025 года он получил 10 тыс. долларов США за содействие в подмене товарных позиций при закупках продуктов для военных.

Также установлены факты оформления актов на полный объем продукции при фактической поставке лишь части товаров, присвоения остального через подконтрольных лиц и поставки некачественной или испорченной продукции.

Кроме того, в 2025 году майор, по данным следствия, систематически уклонялся от службы, используя отпуска для поездок за границу и вводя командование в заблуждение. В течение года он находился в Аргентине, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Японии, Чехии, Турции, Египте и даже в Антарктиде. Следователи установили, что речь идет как минимум о 38 днях невыполнения обязанностей с продолжением получения премий на сумму около 156 тыс. грн.

Во время обысков у подозреваемого изъято 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро, 201 тыс. гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекция брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Надбавка за секретность: апелляция в Киеве признала противоправными действия Нацгвардии по невыплатам

Суд заблокировал попытку командования сэкономить на офицере в обход закона.

ГНС объяснила, как бизнесу присоединиться к бета-тесту «еАкциз»

ГНС гарантирует бизнесу, который добровольно примет участие в бета-тестировании, безусловное отсутствие налоговых последствий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]