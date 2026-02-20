Майору тилу ДШВ повідомили про підозру в незаконному збагаченні: люкс-одяг і ділянка на Балі

Начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ повідомили нову підозру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про нову підозру начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ. Військовослужбовцю інкримінують незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у період з 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор набув активів на суму понад 10,3 млн грн. Ці витрати, як зазначають правоохоронці, суттєво перевищують його офіційні доходи та не підтверджені законними джерелами.

Зокрема, лише на люксовий одяг та аксесуари військовий витратив понад 2,5 млн грн: у грудні 2023 року — понад 500 тис. грн, упродовж 2024 року — ще понад 2 млн грн.

Окремо встановлено, що 9 жовтня 2024 року підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів США (понад 7,7 млн грн за курсом НБУ).

У деклараціях за 2022–2024 роки майор зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи, не вказуючи відомостей про дорогі активи чи фінансові зобов’язання. За даними слідства, його витрати перевищують офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів.

Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що раніше в межах програми «Нечесні закупівлі» майору вже повідомляли про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 КК України). За версією слідства, у червні 2025 року він отримав 10 тис. доларів США за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

Також встановлено факти оформлення актів на повний обсяг продукції при фактичній доставці лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб та постачання неякісної або зіпсованої продукції.

Крім того, у 2025 році майор, за даними слідства, систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для поїздок за кордон та вводячи командування в оману. Протягом року він перебував в Аргентині, Австрії, Швейцарії, Франції, Італії, Японії, Чехії, Туреччині, Єгипті та навіть в Антарктиді. Слідчі встановили, що йдеться щонайменше про 38 днів невиконання обов’язків із продовженням отримання премій на суму близько 156 тис. грн.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.