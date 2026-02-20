Новые правила безопасности в школах: с чем теперь нельзя заходить в учебные заведения
Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило о вступлении в силу постановления Кабинета Министров №70 от 14 января 2026 года, которым утвержден четкий перечень предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования.
Документ вступил в силу 24 января 2026 года.
В ведомстве подчеркивают, что новые правила направлены на повышение безопасности детей и работников школ.
Согласно постановлению, на территории учебных заведений запрещено находиться с:
- огнестрельным, пневматическим и спортивным оружием, компонентами оружия и боеприпасами;
- взрывными устройствами, детонаторами, запалами;
- предметами, имитирующими оружие или которые могут быть восприняты как таковые;
- средствами самообороны со слезоточивыми или раздражающими веществами;
- холодным оружием (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.);
- электрошоковыми устройствами, наручниками, дубинками;
- пиротехническими изделиями (фейерверки, петарды, салюты), легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, дизтопливо, ацетон и т.п.);
- наркотическими и психотропными веществами;
- пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями к ним.
Постановление также определяет перечень случаев, когда использование определенных предметов допускается. В частности, речь идет о:
- вещах бытового или хозяйственного назначения, необходимых для функционирования заведения;
- предметах, применяемых в образовательном процессе или используемых под контролем персонала;
- экспонатах школьных музеев при условии соблюдения требований безопасности;
- спортивном инвентаре во время уроков и мероприятий под надзором ответственных лиц;
- предметах и веществах, предусмотренных для работы пунктов несокрушимости в заведениях образования.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение требований законодательства в сфере безопасности образовательной среды является общей ответственностью администрации школ, педагогов, родителей и учащихся.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.