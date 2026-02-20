  1. В Украине

Новые правила безопасности в школах: с чем теперь нельзя заходить в учебные заведения

22:00, 20 февраля 2026
Перечень запрещенных предметов.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило о вступлении в силу постановления Кабинета Министров №70 от 14 января 2026 года, которым утвержден четкий перечень предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования.

Документ вступил в силу 24 января 2026 года.

В ведомстве подчеркивают, что новые правила направлены на повышение безопасности детей и работников школ.

Согласно постановлению, на территории учебных заведений запрещено находиться с:

  • огнестрельным, пневматическим и спортивным оружием, компонентами оружия и боеприпасами;
  • взрывными устройствами, детонаторами, запалами;
  • предметами, имитирующими оружие или которые могут быть восприняты как таковые;
  • средствами самообороны со слезоточивыми или раздражающими веществами;
  • холодным оружием (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.);
  • электрошоковыми устройствами, наручниками, дубинками;
  • пиротехническими изделиями (фейерверки, петарды, салюты), легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, дизтопливо, ацетон и т.п.);
  • наркотическими и психотропными веществами;
  • пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями к ним.

Постановление также определяет перечень случаев, когда использование определенных предметов допускается. В частности, речь идет о:

  • вещах бытового или хозяйственного назначения, необходимых для функционирования заведения;
  • предметах, применяемых в образовательном процессе или используемых под контролем персонала;
  • экспонатах школьных музеев при условии соблюдения требований безопасности;
  • спортивном инвентаре во время уроков и мероприятий под надзором ответственных лиц;
  • предметах и веществах, предусмотренных для работы пунктов несокрушимости в заведениях образования.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение требований законодательства в сфере безопасности образовательной среды является общей ответственностью администрации школ, педагогов, родителей и учащихся.

школа

