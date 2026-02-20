Новые правила безопасности в школах: с чем теперь нельзя заходить в учебные заведения

Перечень запрещенных предметов.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило о вступлении в силу постановления Кабинета Министров №70 от 14 января 2026 года, которым утвержден четкий перечень предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования.

Документ вступил в силу 24 января 2026 года.

В ведомстве подчеркивают, что новые правила направлены на повышение безопасности детей и работников школ.

Согласно постановлению, на территории учебных заведений запрещено находиться с:

огнестрельным, пневматическим и спортивным оружием, компонентами оружия и боеприпасами;

взрывными устройствами, детонаторами, запалами;

предметами, имитирующими оружие или которые могут быть восприняты как таковые;

средствами самообороны со слезоточивыми или раздражающими веществами;

холодным оружием (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.);

электрошоковыми устройствами, наручниками, дубинками;

пиротехническими изделиями (фейерверки, петарды, салюты), легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, дизтопливо, ацетон и т.п.);

наркотическими и психотропными веществами;

пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями к ним.

Постановление также определяет перечень случаев, когда использование определенных предметов допускается. В частности, речь идет о:

вещах бытового или хозяйственного назначения, необходимых для функционирования заведения;

предметах, применяемых в образовательном процессе или используемых под контролем персонала;

экспонатах школьных музеев при условии соблюдения требований безопасности;

спортивном инвентаре во время уроков и мероприятий под надзором ответственных лиц;

предметах и веществах, предусмотренных для работы пунктов несокрушимости в заведениях образования.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение требований законодательства в сфере безопасности образовательной среды является общей ответственностью администрации школ, педагогов, родителей и учащихся.

