Нові правила безпеки в школах: із чим тепер не можна заходити до навчальних закладів
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило про набрання чинності постановою Кабінет Міністрів №70 від 14 січня 2026 року, якою затверджено чіткий перелік предметів і речовин, із якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти.
Документ набрав чинності 24 січня 2026 року.
У відомстві наголошують, що нові правила спрямовані на підвищення безпеки дітей і працівників шкіл.
Згідно з постановою, на території навчальних закладів заборонено перебувати з:
- Вогнепальною, пневматичною та спортивною зброєю, компонентами зброї та боєприпасами;
- Вибуховими пристроями, детонаторами, запалами;
- Предметами, що імітують зброю або можуть бути сприйняті як така;
- Засобами самооборони зі сльозоточивими чи дратівливими речовинами;
- Холодною зброєю (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо);
- Електрошоковими пристроями, наручниками, кийками;
- Піротехнічними виробами (феєрверки, петарди, салюти), легкозаймистими речовинами (бензин, гас, дизпаливо, ацетон тощо);
- Наркотичними та психотропними речовинами;
- Пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами до них.
Постанова також визначає перелік випадків, коли використання певних предметів допускається. Зокрема, йдеться про:
- речі побутового чи господарського призначення, необхідні для функціонування закладу;
- предмети, що застосовуються в освітньому процесі або використовуються під контролем персоналу;
- експонати шкільних музеїв за умови дотримання вимог безпеки;
- спортивний інвентар під час уроків і заходів за нагляду відповідальних осіб;
- предмети та речовини, передбачені для роботи пунктів незламності у закладах освіти.
У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що дотримання вимог законодавства у сфері безпеки освітнього середовища є спільною відповідальністю адміністрації шкіл, педагогів, батьків і учнів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.