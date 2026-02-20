Нові правила безпеки в школах: із чим тепер не можна заходити до навчальних закладів

Перелік заборонених предметів.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило про набрання чинності постановою Кабінет Міністрів №70 від 14 січня 2026 року, якою затверджено чіткий перелік предметів і речовин, із якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Документ набрав чинності 24 січня 2026 року.

У відомстві наголошують, що нові правила спрямовані на підвищення безпеки дітей і працівників шкіл.

Згідно з постановою, на території навчальних закладів заборонено перебувати з:

Вогнепальною, пневматичною та спортивною зброєю, компонентами зброї та боєприпасами;

Вибуховими пристроями, детонаторами, запалами;

Предметами, що імітують зброю або можуть бути сприйняті як така;

Засобами самооборони зі сльозоточивими чи дратівливими речовинами;

Холодною зброєю (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо);

Електрошоковими пристроями, наручниками, кийками;

Піротехнічними виробами (феєрверки, петарди, салюти), легкозаймистими речовинами (бензин, гас, дизпаливо, ацетон тощо);

Наркотичними та психотропними речовинами;

Пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами до них.

Постанова також визначає перелік випадків, коли використання певних предметів допускається. Зокрема, йдеться про:

речі побутового чи господарського призначення, необхідні для функціонування закладу;

предмети, що застосовуються в освітньому процесі або використовуються під контролем персоналу;

експонати шкільних музеїв за умови дотримання вимог безпеки;

спортивний інвентар під час уроків і заходів за нагляду відповідальних осіб;

предмети та речовини, передбачені для роботи пунктів незламності у закладах освіти.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що дотримання вимог законодавства у сфері безпеки освітнього середовища є спільною відповідальністю адміністрації шкіл, педагогів, батьків і учнів.

