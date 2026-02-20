В Киеве за день выписали 310 предписаний за неубранный снег и лед

Ответственность за убранный снег близлежащих территорий во время непогоды возлагается на субъектов хозяйствования и балансодержателей.

В Киеве инспекторы по благоустройству ежедневно проверяют качество очистки от снега и наледи прилегающих территорий, входных групп, лестниц и пандусов.

Как сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева, только за прошедшие сутки по результатам инспектирования было вынесено 310 предписаний с требованием срочно убрать снег и лед. Также на балансодержателей, которые не соблюдают Правила благоустройства города Киева, составлено 49 административных протоколов по статье 152 КУоАП.

Кроме того, 167 субъектам хозяйствования вручили информационные памятки с разъяснением требований по зимнему содержанию территорий.

Ответственность за надлежащее санитарное и безопасное состояние закрепленных и прилегающих территорий во время непогоды возлагается на субъектов хозяйствования и балансодержателей независимо от формы собственности.

