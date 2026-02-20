У Києві за день виписали 310 приписів за неочищений сніг та льод

Відповідальність за прибраний сніг прилеглих територій під час негоди покладається на суб’єктів господарювання та балансоутримувачів.

У Києві інспектори з благоустрою щодня перевіряють якість очищення від снігу та накриження прилеглих територій, вхідних груп, сходів і пандусів.

Як повідомили у Департамент територіального контролю міста Києва, лише минулої доби за результатами інспектування було винесено 310 приписів із вимогою терміново прибрати сніг і лід. Також на балансоутримувачів, які не дотримуються Правил благоустрою міста Києва, складено 49 адміністративних протоколів за статтею 152 КУпАП.

Крім того, 167 суб’єктам господарювання вручили інформаційні пам’ятки з роз’ясненням вимог щодо зимового утримання територій.

Відповідальність за належний санітарний і безпечний стан закріплених та прилеглих територій під час негоди покладається на суб’єктів господарювання і балансоутримувачів незалежно від форми власності.

