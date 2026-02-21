До 5100 гривен штрафа или исправительные работы до 1 месяца – какова ответственность за дискриминацию по признаку пола

Ограничение прав по признаку пола влечет за собой гражданскую, административную или даже уголовную ответственность.

Ограничение прав или предоставление преимуществ по признаку пола расценивается как дискриминация и влечет за собой юридическую ответственность, напомнили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Что считается дискриминацией

Законодательство определяет дискриминацию по признаку пола как ситуацию, когда лицо или группа лиц из-за своего пола подвергаются ограничениям в реализации прав и свобод. Исключением являются случаи, когда такие ограничения имеют законную и объективно оправданную цель.

Различают прямую и косвенную дискриминацию. Прямая предполагает открытое менее благоприятное отношение из-за пола, например отказ в трудоустройстве с мотивацией, что должность «предназначена для мужчин». Косвенная возникает тогда, когда формально одинаковые требования фактически создают неравные условия для представителей разного пола.

К проявлениям дискриминации также относятся притеснение, сексуальные домогательства, язык вражды и сексизм, когда лицам навязывают стереотипные роли по признаку пола.

Когда разница в отношении не является дискриминацией

Не считаются дискриминационными меры, направленные на защиту или обеспечение фактического равенства возможностей. В частности, это специальная защита женщин во время беременности и грудного вскармливания, меры по охране труда для сохранения репродуктивного здоровья, социальные гарантии и льготы для отдельных категорий граждан, государственные программы поддержки уязвимых групп, а также позитивные действия для устранения фактического неравенства.

Виды ответственности

За нарушение принципа равенства предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Гражданская ответственность заключается в возмещении материального и морального ущерба. Административная может включать штрафы от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения — до 5100 гривен, общественные работы от 20 до 40 часов или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом части заработка. Уголовная ответственность наступает, если дискриминация сопровождается насилием, угрозами или повлекла тяжкие последствия.

Лицо, пострадавшее от дискриминации, имеет право требовать компенсацию морального вреда независимо от наличия материального ущерба.

Куда обращаться

В случае дискриминации можно обратиться к руководителю учреждения или предприятия, органам местного самоуправления, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в суд или в правоохранительные органы.

Сообщить о нарушении можно по телефонам: Национальная полиция Украины — 102; государственная горячая линия по вопросам противодействия насилию — 1547; национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия и гендерной дискриминации — 0800 500 335 или 116 123; горячая линия Омбудсмена — 0800-50-17-20; Государственная служба Украины по вопросам труда — 066 868 52 20. Обращение можно подать в письменном виде, по электронной почте или во время личного приема.

