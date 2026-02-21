  1. В Украине

До 5100 гривен штрафа или исправительные работы до 1 месяца – какова ответственность за дискриминацию по признаку пола

14:13, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ограничение прав по признаку пола влечет за собой гражданскую, административную или даже уголовную ответственность.
До 5100 гривен штрафа или исправительные работы до 1 месяца – какова ответственность за дискриминацию по признаку пола
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ограничение прав или предоставление преимуществ по признаку пола расценивается как дискриминация и влечет за собой юридическую ответственность, напомнили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что считается дискриминацией

Законодательство определяет дискриминацию по признаку пола как ситуацию, когда лицо или группа лиц из-за своего пола подвергаются ограничениям в реализации прав и свобод. Исключением являются случаи, когда такие ограничения имеют законную и объективно оправданную цель.

Различают прямую и косвенную дискриминацию. Прямая предполагает открытое менее благоприятное отношение из-за пола, например отказ в трудоустройстве с мотивацией, что должность «предназначена для мужчин». Косвенная возникает тогда, когда формально одинаковые требования фактически создают неравные условия для представителей разного пола.

К проявлениям дискриминации также относятся притеснение, сексуальные домогательства, язык вражды и сексизм, когда лицам навязывают стереотипные роли по признаку пола.

Когда разница в отношении не является дискриминацией

Не считаются дискриминационными меры, направленные на защиту или обеспечение фактического равенства возможностей. В частности, это специальная защита женщин во время беременности и грудного вскармливания, меры по охране труда для сохранения репродуктивного здоровья, социальные гарантии и льготы для отдельных категорий граждан, государственные программы поддержки уязвимых групп, а также позитивные действия для устранения фактического неравенства.

Виды ответственности

За нарушение принципа равенства предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Гражданская ответственность заключается в возмещении материального и морального ущерба. Административная может включать штрафы от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения — до 5100 гривен, общественные работы от 20 до 40 часов или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом части заработка. Уголовная ответственность наступает, если дискриминация сопровождается насилием, угрозами или повлекла тяжкие последствия.

Лицо, пострадавшее от дискриминации, имеет право требовать компенсацию морального вреда независимо от наличия материального ущерба.

Куда обращаться

В случае дискриминации можно обратиться к руководителю учреждения или предприятия, органам местного самоуправления, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в суд или в правоохранительные органы.

Сообщить о нарушении можно по телефонам: Национальная полиция Украины — 102; государственная горячая линия по вопросам противодействия насилию — 1547; национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия и гендерной дискриминации — 0800 500 335 или 116 123; горячая линия Омбудсмена — 0800-50-17-20; Государственная служба Украины по вопросам труда — 066 868 52 20. Обращение можно подать в письменном виде, по электронной почте или во время личного приема.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы уголовная ответственность административная ответственность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]