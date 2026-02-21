  1. В Україні

До 5100 гривень штрафу, або виправні роботи до 1 місяця – яка відповідальність за дискримінацію за ознакою статі

14:13, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмеження прав через стать тягне цивільну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.
До 5100 гривень штрафу, або виправні роботи до 1 місяця – яка відповідальність за дискримінацію за ознакою статі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обмеження прав або надання переваг за ознакою статі розцінюється як дискримінація і тягне за собою юридичну відповідальність, нагадали в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що вважається дискримінацією

Законодавство визначає дискримінацію за ознакою статі як ситуацію, коли особа чи група осіб через свою стать зазнає обмежень у реалізації прав і свобод. Винятком є випадки, коли такі обмеження мають законну та об’єктивно виправдану мету.

Розрізняють пряму і непряму дискримінацію. Пряма передбачає відкрите менш сприятливе ставлення через стать, наприклад відмову у працевлаштуванні з мотивуванням, що посада «призначена для чоловіків». Непряма виникає тоді, коли формально однакові вимоги фактично створюють нерівні умови для представників різної статі.

До проявів дискримінації також належать утиск, сексуальні домагання, мова ворожнечі та сексизм, коли особам нав’язують стереотипні ролі через стать.

Коли різниця у ставленні не є дискримінацією

Не вважаються дискримінаційними заходи, спрямовані на захист або забезпечення фактичної рівності можливостей. Зокрема, це спеціальний захист жінок під час вагітності та грудного вигодовування, заходи з охорони праці для збереження репродуктивного здоров’я, соціальні гарантії та пільги для окремих категорій громадян, державні програми підтримки вразливих груп, а також позитивні дії для усунення фактичної нерівності.

Види відповідальності

За порушення принципу рівності передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди. Адміністративна може включати штрафи від 1700 до 3400 гривень, а у разі повторного порушення — до 5100 гривень, громадські роботи від 20 до 40 годин або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням частини заробітку. Кримінальна відповідальність настає, якщо дискримінація супроводжується насильством, погрозами або спричинила тяжкі наслідки.

Особа, яка постраждала від дискримінації, має право вимагати компенсацію моральної шкоди незалежно від наявності матеріальних збитків.

Куди звертатися

У разі дискримінації можна звернутися до керівника установи чи підприємства, органів місцевого самоврядування, до Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, до суду або до правоохоронних органів.

Повідомити про порушення можна за телефонами: Національна поліція України — 102; державна гаряча лінія з питань протидії насильству — 1547; національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству та гендерній дискримінації — 0800 500 335 або 116 123; гаряча лінія Омбудсмана — 0800-50-17-20; Державна служба України з питань праці — 066 868 52 20. Звернення можна подати письмово, електронною поштою або під час особистого прийому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф кримінальна відповідальність адміністративна відповідальність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]