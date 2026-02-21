До 5100 гривень штрафу, або виправні роботи до 1 місяця – яка відповідальність за дискримінацію за ознакою статі

Обмеження прав через стать тягне цивільну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

Обмеження прав або надання переваг за ознакою статі розцінюється як дискримінація і тягне за собою юридичну відповідальність, нагадали в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Що вважається дискримінацією

Законодавство визначає дискримінацію за ознакою статі як ситуацію, коли особа чи група осіб через свою стать зазнає обмежень у реалізації прав і свобод. Винятком є випадки, коли такі обмеження мають законну та об’єктивно виправдану мету.

Розрізняють пряму і непряму дискримінацію. Пряма передбачає відкрите менш сприятливе ставлення через стать, наприклад відмову у працевлаштуванні з мотивуванням, що посада «призначена для чоловіків». Непряма виникає тоді, коли формально однакові вимоги фактично створюють нерівні умови для представників різної статі.

До проявів дискримінації також належать утиск, сексуальні домагання, мова ворожнечі та сексизм, коли особам нав’язують стереотипні ролі через стать.

Коли різниця у ставленні не є дискримінацією

Не вважаються дискримінаційними заходи, спрямовані на захист або забезпечення фактичної рівності можливостей. Зокрема, це спеціальний захист жінок під час вагітності та грудного вигодовування, заходи з охорони праці для збереження репродуктивного здоров’я, соціальні гарантії та пільги для окремих категорій громадян, державні програми підтримки вразливих груп, а також позитивні дії для усунення фактичної нерівності.

Види відповідальності

За порушення принципу рівності передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди. Адміністративна може включати штрафи від 1700 до 3400 гривень, а у разі повторного порушення — до 5100 гривень, громадські роботи від 20 до 40 годин або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням частини заробітку. Кримінальна відповідальність настає, якщо дискримінація супроводжується насильством, погрозами або спричинила тяжкі наслідки.

Особа, яка постраждала від дискримінації, має право вимагати компенсацію моральної шкоди незалежно від наявності матеріальних збитків.

Куди звертатися

У разі дискримінації можна звернутися до керівника установи чи підприємства, органів місцевого самоврядування, до Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, до суду або до правоохоронних органів.

Повідомити про порушення можна за телефонами: Національна поліція України — 102; державна гаряча лінія з питань протидії насильству — 1547; національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству та гендерній дискримінації — 0800 500 335 або 116 123; гаряча лінія Омбудсмана — 0800-50-17-20; Державна служба України з питань праці — 066 868 52 20. Звернення можна подати письмово, електронною поштою або під час особистого прийому.

